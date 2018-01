Obras trazem mais qualidade no abastecimento de água em Andirá

Chuva e recesso de fim de ano protelaram aplicação do planejamento

A prefeitura de Andirá informa que as obras de infraestrutura na rede de distribuição que estão sendo realizadas no bairro Santa Inês para melhorar e dar mais eficiência a distribuição de água aos moradores – obra esperada há muitos anos – terão conclusão até o próximo mês.

Primeiramente essa obra – da substituição de rede – foi contratada desde 2015. Iniciou pela Vila Americana e não foi concluída. Houve paralisação por falta de verbas, e foram reiniciadas em novembro do ano passado. Salientamos que o prazo de conclusão é de fevereiro. Citamos que a rede está concluída, faltando a implantação das ligações e reposição que em virtude das chuvas e feriados está com atraso, mas estamos nos empenhando para que no início de fevereiro esteja concluído”

O trabalho, realizado pela empresa vencedora do processo licitatório Marques Vieira, de Ourinhos, já era para ter sido concluído. Porém, o período de chuva e o recesso de fim de ano protelou a aplicação do planejamento de trabalhos, segundo informou o diretor Presidente do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto, Antônio Carlos Pícolo Furlan.

Segundo ele, a necessidade da obra é de substituição da rede que estava fora dos padrões. A Prefeita lembrou, nesta quarta-feira, que este atraso é da empresa, que já foi contatada a respeito do cumprimento do prazo. Ela também pediu aos moradores que tenham paciência, pois esta obra é de extrema importância para garantia de melhorias na qualidade da distribuição da água, uma das prioridades. Mas ela também destacou que a Prefeitura já mobiliza a conquista de uma outra importante obra, também esperada há décadas pelo povo da comunidade Santa Inês, que é a Rede de Esgoto.

“Toda obra traz transtornos. Peço ao povo da minha querida Santa Inês que tenha um pouquinho de paciência, pois muitas obras e muitas melhorias ocorrerão ali, que deixarão os moradores muito satisfeitos ”, informou ela, complementando: “Já disse e reafirmo: o primeiro bairro a receber a rede de esgoto será a Santa Inês. E estamos correndo muito para que isso seja breve”.

Mas não são só estas obras que a Prefeitura tem projetado para a comunidade Santa Inês. Além da substituição de rede (que está acontecendo) e da rede de esgoto (que a prefeitura está mobilizando), também há um projeto importante de arborização e jardinagem – que, aliás, será desenvolvido em várias regiões da cidade e já começou pela rua Cesário Castilho, Praça Sblandiano Simoni e Praça Santos Dumond. O objetivo é deixar a cidade ainda mais bonita e alegre para a população.

O diretor do Departamento de Água e Esgoto, Nelson Wolpi de Oliveira Filho, também destacou que as obras concluem até fevereiro. “Essa obra só não estará concluída até o final do mês de janeiro, como havíamos projetado, devido ao mal tempo. O clima é primordial pra fazer o serviço bem feito. Mexer com terra, fazer perfuração, tubulação é muito complicado com o tempo instável. Traz mesmo um transtorno grande para a população. Mas pedimos a compreensão, mais um pouquinho de paciência da população, que estamos trabalhando para finalizar o mais rápido possível e garantir qualidade para o povo. Até fevereiro está concluída, arrumada as calçadas”, disse, lembrando que esta obra de troca de tubulações ainda vai acontecer em várias outras localidades da cidade.