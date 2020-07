Ourinhos Plaza festeja primeiro aniversário com cine drive in

Serão dois dias de sessões gratuitas de cinema

Sob o conceito “Esse shopping é Coisa de Cinema”, acontecerá nas próximas quinta e sexta-feira, dias 30 e 31 de julho, duas sessões de cinema com filmes para serem assistidos de dentro do carro no estacionamento externo do Ourinhos Plaza Shopping.

Essa foi uma das formas encontradas pela superintendência do shopping para celebrar o seu primeiro ano de abertura.

“Nesse momento tão delicado que estamos vivendo, preocupados ao máximo com a saúde de todos, foi uma forma segura e criativa que encontramos para comemorar essa data importante para nós e para a população regional”, disse Daniela Tambosi, superintendente do Ourinhos Plaza Shopping.

Os filmes estão sendo escolhidos pela organização e serão divulgados nos próximos dias, mas a estrutura para viabilizar tecnologicamente essa ação já está definida.

Serão dois telões de 4 por 3 metros que irão cobrir a área do estacionamento externo do shopping, de forma que as 80 vagas disponíveis para cada uma das duas sessões garantam boa visibilidade aos frequentadores.

Apenas 160 condutores de automóveis serão brindados com os ingressos gratuitos, que serão distribuídos pelas lojas do shopping e por um dos patrocinadores do evento, a Webby Internet, na quarta e quinta-feira.

Um dos detalhes interessantes do cine drive in é que o som dos filmes será transmitido por meio de frequência radiofônica, a qual será divulgada somente nos dias de sessões.

“São muitos detalhes de organização e tecnologia que estamos trabalhando para que possamos retribuir todo o carinho que nossos clientes demonstraram nesse primeiro ano do Plaza em Ourinhos”, explicou a superintendente.