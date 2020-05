Ourinhos Plaza Shopping promove drive-thru especial para Dia das Mães

Cliente pode comprar remotamente e retirar produtos em tendas das lojas

Se depender do Ourinhos Plaza Shopping, nenhuma mãe ficará sem presente neste domingo, dia 10, Dia das Mães. Em meio à quarentena da Covid-19, várias lojas do Ourinhos Plaza Shopping se uniram numa ação organizada pela Argo Administradora que promete facilitar a vida dos filhos, impedidos neste período de ir às compras nas lojas físicas.

A ação prevê a compra dos produtos através dos canais digitais de cada loja e a retirada em sistema driv-thru em tendas que serão instaladas a partir de hoje no estacionamento do Ourinhos Plaza.

Os pagamentos e o horário de retirada dos produtos poderão ser combinados diretamente com cada loja por telefone ou Whatsapp”

Participam do Dia das Mães Drive-Thru do Ourinhos Plaza Shopping as seguintes lojas:

Amigão Supermercados;

Aline Ribeiro;

Brinquedos da Vila;

Cacau Show;

Chilli Beans;

Lojas Americanas;

O Boticário;

World Tennis.

A promoção será válida até sábado, véspera do Dia das Mães, das 12 às 20h”

Nas tendas (fotos), haverá um funcionário da loja, utilizando máscara e realizando a higienização tanto de produtos quanto das máquinas de cartões, para os que optarem em pagar no local.

Para facilitar o contato para compras, o Ourinhos Plaza elencou em seu site todos os links que direcionam aos números de atendimento por Whatsapp de cada loja. Essa página do site pode ser acessada pelo endereço https://ourinhosplaza.com.br/lojas/evento/drive-thru-dia-das-maes/.