Ourinhos Plaza Shopping reabre com regras de proteção

Clientes só acessam após medirem a temperatura na entrada

Com a publicação nessa segunda-feira, 1, do Decreto Municipal 7.269 da Prefeitura de Ourinhos, com base no plano de reabertura controlada do comércio não essencial editado pelo Governo do Estado, o Ourinhos Plaza Shopping também reabriu suas portas a partir desta terça-feira, 2, seguindo todos os protocolos de prevenção à Covid-19, como informa a superintendente, Daniela Tambosi.

Para ordenar a ação conjunta dos lojistas, o Ourinhos Plaza editou uma cartilha contendo uma série de informações sobre cuidados preventivos contra o novo coronavírus, sobre as medidas adotadas pelo shopping e com orientações dirigidas aos lojistas.

É um momento bastante delicado, por isso estamos agindo com total rigor em nossos protocolos de segurança para a reabertura gradual das nossas lojas, primeiramente”

Além da cartilha de orientação, o shopping está realizando controle de acesso na portaria de entrada por meio de aferição de temperatura e orientação aos clientes para o uso de máscara. “A aferição de temperatura está sendo realizada por um bombeiro civil”, esclarece Daniela. Segundo ela, o shopping também está disponibilizando máscaras para consumidores que estiverem sem, além do álcool em gel 70%.

“Também aumentamos a quantidade de dispenser com álcool e informações importantes por meio de comunicações visuais instaladas”, disse a superintendente. As lojas manterão ainda uma comunicação em suas entradas informando quantos clientes podem acessar cada estabelecimento simultaneamente.

HORÁRIOS – Os horários do Ourinhos Plaza Shopping também serão diferentes para atender as normas do Decreto. As lojas abrirão de segunda a sábado, das 14h às 20h, respeitando o total de 6 horas sem intervalos. Aos domingos, as lojas não funcionarão, abrindo somente os serviços essenciais. A Praça de Alimentação funcionará todos os dias, de segunda a domingo, em dois períodos: das 11h às 15h e das 19h às 23h. Cinemas e Parque de Diversões permanecerão temporariamente fechados.

O Amigão Supermercados abrirá de segunda a sábado, das 8h às 22h. Aos domingos e feriados, das 8h às 20h. A Lojas Americanas funcionará de segunda a sábado, das 10h às 22h. Domingos e feriados, das 14 às 20h.

O acesso ao shopping está sendo realizado exclusivamente pelo portal principal, o estacionamento do subsolo está sendo evitado para facilitar o controle seguro dos clientes. A porta próxima à rua Cardoso Ribeiro será utilizada apenas para saída.