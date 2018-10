Outubro Rosa: Barragem de Itaipu ganha iluminação especial

Espetáculo é aberto ao público todas as sextas-feiras e sábados

Um dos principais atrativos turísticos de Itaipu, a Iluminação da Barragem, ganhou tons de rosa neste mês. A iniciativa é uma das ações da empresa para promover o Outubro Rosa, campanha mundial de conscientização sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama.

A Itaipu aderiu à campanha há cinco anos. Desde então, no mês de outubro, as lâmpadas de parte dos 747 refletores e 112 luminárias do show são trocadas pela equipe da Superintendência de Manutenção da usina para que o rosa ilumine a barragem.

O espetáculo é aberto ao público às sextas-feiras e sábados, a partir das 19h30. Os turistas partem do Centro de Recepção de Visitantes (CRV) e acompanham a iluminação no Mirante Central, que permite uma visão panorâmica dos quase 8 quilômetros da barragem. O acendimento das luzes é embalado por trilha sonora exclusiva.

No Brasil e no mundo, outros monumentos costumam ganhar tons de rosa no mês de outubro – como o Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, e a Torre Eiffel, em Paris.

Como visitar –Informações sobre a Iluminação da Barragem e outras atrações turísticas de Itaipu podem ser obtidas no site do complexo turístico www.turismoitaipu.com.br

