Parceria do Sicredi com FETAEP amplia crédito via Sindicatos Rurais

Convênio reforça a proximidade da instituição financeira cooperativa com agricultura familiar e facilita acesso às operações

O Sicredi firmou convênio com a Federação dos Trabalhadores Rurais Agricultores Familiares do Estado do Paraná (FETAEP). A parceria possibilita que a instituição financeira cooperativa atenda propostas de associados para crédito rural de custeio e investimento encaminhadas pelos Sindicatos Rurais do Paraná que possuem equipes técnicas qualificadas para captação dos projetos e envio ao Sicredi. “A maioria das operações de crédito rural é feita por meio de projetos técnicos que podem ser realizados via Emater, empresas especializadas ou engenheiros agrônomos. Por isso, essa parceria com uma nova possibilidade para envio de propostas traz ainda mais facilidade aos produtores rurais associados”, explica o gerente de Desenvolvimento de Negócios da Central Sicredi PR/SP/RJ, Gilson Farias.

Ao facilitar o desenvolvimento no campo, valorizamos o relacionamento com nosso associado e contribuímos para o crescimento econômico regional”

O convênio reforça a proximidade do Sicredi com o produtor rural, que sempre foi estratégico desde a fundação da instituição financeira cooperativa, há mais de um século. Nos últimos anos, o Sicredi tem se destacado no ranking de desembolsos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) pela liberação de recursos por meio do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf). Somente para Plano Safra 2020/2021, que iniciou em julho, o Sicredi pretende disponibilizar mais de R$ 22,9 bilhões em crédito rural. A projeção é que os recursos sejam liberados para aproximadamente 227 mil operações. O montante é cerca de 12% superior ao disponibilizado no ciclo anterior.