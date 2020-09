Pequenos negócios no NP podem se inscrever no programa Varejo Digital

Capacitação, online e gratuita, tem como foco a melhoria da gestão e preparação das empresas para atuarem no mercado digital

As pequenas empresas do comércio de bens e serviços no Norte Pioneiro podem se inscrever na edição 2020 do programa Varejo Digital, promovido pelo Sebrae/PR e Fecomércio PR. Neste ano, a programação conta com oito cursos independentes que abordam desde orientações gerais para a retomada das atividades até noções de marketing digital e operações de logística. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pela página da Comunidade Sebrae.

O objetivo é capacitar os empresários para vendas online e prepará-los para o atendimento do novo perfil de consumidor que surgirá pós-pandemia. O programa é flexível, já que as aulas são gravadas e podem ser acompanhadas tanto pelos donos do negócio, como também colaboradores, a qualquer hora e de qualquer lugar. A recomendação é que os participantes assistam todos os conteúdos disponíveis na plataforma. Os módulos estão sendo liberados aos poucos.

Pela primeira vez desde a existência do programa, o Varejo Digital foi aberto a todos os comerciantes do Paraná, desde microempreendedores individuais (MEI), até microempresas e empresas de pequeno porte. A consultora do Sebrae/PR, Camila Eduarda dos Santos, destaca que a programação é extensa, completa e inclui um módulo de orientação sobre os protocolos de retomada do comércio, com informações detalhadas do manual de conduta segura para prevenção da Covid-19 para proteger colaboradores e clientes.

O conhecimento trará a sobrevivência para o negócio; o Varejo Digital representa a oportunidade de buscar esse conhecimento e manter o negócio em pé”

“É essencial que as empresas estejam no digital. O que irá diferenciar os negócios daqui pra frente é a experiência que eles entregarão aos clientes”, afirma Camila.Além da jornada de aprendizado, os empresários que participarem do programa terão a oportunidade de estarem mais próximas do Sebrae/PR e Fecomércio PR, com acesso a consultorias e eventos promovidos pelas instituições.

“O treinamento acontece dentro da Comunidade Sebrae, uma plataforma que permite acesso a vários conteúdos gratuitos, além da interação com outros empreendedores”, acrescenta.

Para a empresária e presidente do Sindicato dos Lojistas do Comércio e do Comércio Varejista de Gêneros Alimentícios, Maquinismos, Ferragens, Tintas e de Material Elétrico e Aparelhos Eletrodomésticos de Jacarezinho (Sindilojas Jacarezinho), Mara Silvia de Mello Moraes, o momento é de transformação e de buscar melhorias para o negócio.

“Vivemos um novo cenário e a pandemia está criando um outro perfil de consumidor. Isso exige do varejo uma presença digital mais forte e eficiente”, destaca. Ela diz que o comportamento de compra já mudou e que os clientes estão em busca de novas experiências.

O presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Santo Antônio da Platina (Sindilojas SAP), José Alex Gonçalves Figueira (foto), concorda com a importância da atualização.

“O conhecimento trará a sobrevivência para o negócio”, opina. Segundo ele, as vendas online vieram para ficar e é imprescindível que os empresários aprendam a trabalhar com ferramentas digitais. “O Varejo Digital representa a oportunidade de buscar esse conhecimento e manter o negócio em pé”, argumenta.

Todos os cursos do programa oferecem materiais complementares por escrito para que os empresários possam aplicar o aprendizado de forma prática. Confira, abaixo, os temas de cada módulo:

– Marketing e Promoção Digital

– Finanças 360° – Tudo o que você precisa saber

– Protocolos de Retomada para o Comércio

– Do It Yourself – Aprenda a Filmar e Fotografar para a Internet

– Master Digital – O Marketing Descomplicado

– Experiência 4.0 – Como Encantar e Fidelizar Clientes

– Como Vender Online: Marketplaces e Redes de Comercialização Digital

– Operações e Logística para Venda Online

O Varejo Digital é uma realização do Sebrae/PR e Fecomércio PR, com apoio do Senac, Câmara da Mulher Empreendedora, Sindilojas de Jacarezinho, Sindilojas de Santo Antônio da Platina, Coordenadoria das Associações Comerciais do Norte Pioneiro (Cacenorpi) e associações comerciais dos municípios do Norte Pioneiro do Paraná. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (43) 3511-2650.