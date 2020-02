Pipa causa curto-circuito e 16 mil platinenses ficam sem eletricidade

Na tarde deste domingo chuvoso

Corte de energia elétrica aconteceu neste domingo, dia dois, das 16h24m até 17h11m. O transtorno(falta de luz) atingiu aproximadamente 16 mil pessoas.

De acordo com informações de Edson Bandeira, gerente regional da Copel(Companhia Paranaense de Eletricidade, houve um curto-circuito na rede de alta tensão, causado provavelmente pela umidade da chuva de pedaços de pipa enroscados nos fios, que foram rompidos.

Foi na rua Adolfo Altvater, ao lado da capela (fotos) do bairro, conhecido também por Sindicato.

Prejudicada toda faixa central, desde a entrada do Residencial Morumbi entre as ruas Marechal Deodoro e 13 de maio, dois lados da avenida Frei Guilherme (incluindo Jardim São Francisco) até imediações da Efapi/Fanorpi, além do entorno do bairro Altvater.