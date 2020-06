Pipa deixa mais de duas mil casas sem energia elétrica em SAP

Na tarde/noite desta segunda-feira em vários bairros

Na tarde/noite desta segunda-feira, dia primeiro, as imediações do Morro do Bim, no alto das ruas 7 de setembro e 19 de dezembro, até o bairro Aparecidinho 3 ficaram sem energia a partir das 18 horas. Ao todo, 2.104 residências foram afetadas.

As informações são do gerente regional da Copel, Edson Bandeira, relatadas na manhã desta terça-feira.

No bairro São Francisco foram três rápidos cortes de luz às 18h44m, 19h05 e 20h59m.

O reparo teve início às 19h15m e cerca de uma hora e meia depois (aproximadamente), às 20h40m. Realizou-se inspeções no local e foi encontrado um fio de alta tensão caído perto do Supermercado Real (fotos).

A causa do rompimento do cabo não foi claramente identificada, mas é grande a possibilidade de ser consequência de linhas de pipa com cerol, as quais danificaram o cabo, pois ao lado, em outro fio da mesma rede foi encontrada um “papagaio” enroscada.