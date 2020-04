PM faz vigilância devido ao auxílio emergencial em Ribeirão Claro

Governo Federal ajuda famílias durante pandemia

Nesta quarta-feira, dia 15, das 08h30m às 19 horas, as equipes da Polícia Militar prestaram apoio em Ribeirão Claro, nas principais entradas da cidade, devido ao pagamento emergencial do Governo Federal no valor de R$ 600.

De acordo com as informações, barreiras sanitárias foram feitas para evitar que possíveis contaminações pudessem ocorrer durante a fiscalização.

O período com maior movimentação na área central foi às 10 horas, principalmente próximo à lotérica e às agências bancárias, em especial à agência da CEF (Caixa Econômica Federal).

Entretanto, tudo transcorreu dentro da normalidade, respeitando as normas de segurança.