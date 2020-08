PP apoia Ratinho mas não participa do governo, diz Ricardo

Ele trabalha atualmente alinhavando demandas paranaenses no Orçamento de 2021

Seis vezes deputado federal Ricardo Barros (fotos), ex-ministro da Saúde, vice-líder do governo no Congresso, recebeu o npdiario nesta semana na sede estadual do seu partido, o Progressistas, na Rua Eurípedes Garcez do Nascimento, bairro Ahú, em Curitiba. A presidente do PP é a filha de Barros, deputada estadual Maria Victória. A esposa é a ex-deputada e ex-governadora Cida Borghetti.

O parlamentar de 60 anos se mostrou disposto e animado respondendo as perguntas objetivamente. Declarou que os correligionários e ele apoiam a gestão do governador Carlos Massa Ratinho Junior, “mas não integramos e nem vamos fazer parte do governo”, ressaltou. Na Assembleia Legislativa, deputados pepistas Maria Victória, Gilberto Ribeiro e Luiz Carlos Martins são da base.

“Acho que o Ratinho está indo bem, sem problemas”, assinalou o também empresário e engenheiro civil.

A legenda vai lançar nomes para uma das três vagas ao Senado na disputa que será realizada em 2022. Ele admitiu que, embora seja cedo, há possíveis pré-postulantes, como ele próprio, Cida e Marcelo Belinati, “ainda tem muito tempo pela frente”, disse na sequência.

Adiantou estar trabalhando com o ministro da Economia Paulo Guedes na formatação do Orçamento da União em 2021. O político tem expertise no assunto e pretende incluir na peça demandas paranaenses.

Segundo informações de Brasília, assumirá como novo líder do governo na Câmara dos Deputados, no lugar do atual líder, deputado Vitor Hugo (PSL-GO). Prudente, Barros prefere esperar e dizer que respeita o goiano e que o presidente Jair Messias Bolsolnaro, com o qual tem amizade pessoal há décadas, ainda não fez nenhum convite formal.

O parlamentar tem bastante experiência e trânsito nas siglas do Centrão, do qual seu partido faz parte. O PP tem ganhado cada vez mais projeção e espaço dentro do governo Bolsonaro.

Ministro da Saúde no governo Michel Temer, o deputado paranaense ocupou cargos de liderança nos governos de Fernando Henrique Cardoso, Luís Inácio Lula da Silva e Dilma Roussef.

Edinho Vieira, membro da Executiva estadual do PP, acompanhou a entrevista.

Fotos: Valdir Amaral/Especial para o npdiario