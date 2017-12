Prefeita de Andirá comemora certificação previdenciária

Município buscava documento há quatro anos

A prefeita de Andirá, Ione Abib (foto) manifestou sua satisfação e alegria neste final de semana porque o município conseguiu novamente o tão ansiado CRP (Certificado de Regularidade Previdenciária), o documento mais importante que a administração não tinha desde maio de 2013, com má gestão.

Com o CRP, o executivo poderá receber recursos federais a fundo perdido, que são essenciais para o desenvolvimento.

“Agradeço à Câmara de Vereadores, que realizou várias sessões extraordinárias para aprovar o parcelamento com o Funpespa, o Funpespa, que foi incansável com a viabilização da documentação necessária, o apoio do gabinete do deputado João Arruda, fundamental para que voltássemos à situação de regularidade. E a nosso Deus, que, quando achamos que está tudo perdido, mostra Sua presença, da maneira mais sublime”, assinalou.