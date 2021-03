O prefeito de Ribeirão Claro, João Carlos Bonato (PSB) esteve em Curitiba, em busca de parcerias para beneficiar a cidade e região

Ela fez visita – acompanhado da assessoria do deputado Luiz Cláudio Romanelli – na Cohapar (Companhia de Habitação do Paraná) e ao Paraná Turismo.

Segundo o chefe do executivo, a meta é estreitar relacionamento entre o município e o Governo do Estado, para preparar Ribeirão Claro para a retomada da economia, com investimentos em turismo e habitação.

“Há um ano, a pandemia impôs regras que provocaram prejuízos ao setor do turismo, uma das principais fontes de economia de Ribeirão Claro. Estamos nos antecipando e buscando recursos para que o município e o Norte Pioneiro voltem a ser um dos principais destinos turísticos do Paraná”, disse o prefeito.

Na Cohapar, conheceu os programas e projetos disponíveis pelo governo estadual. O objetivo é criar em curto prazo um programa habitacional na cidade, “temos uma boa parceria com o deputado Romanelli e o governador Carlos Massa Ratinho Júnior”, assinalou, otimista, adicionando: “O que queremos é uma política séria e comprometida com a melhoria da qualidade de vida das pessoas”.