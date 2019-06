Prefeito platinense explica posição sobre polêmica

Em relação aos projetos de aumentos dos subsídios e do número de cadeiras

Posicionamento do Prefeito Professor Zezão em relação ao aumento do subsídio dos vereadores e ao aumento das cadeiras no legislativo é de serenidade. Ele declarou o seguinte, nesta segunda-feira, dia 24:

“ Tenho me mantido fora da discussão por ser uma responsabilidade da câmara de vereadores apesar de eu ter me posicionado contrário aos dois aumentos. O que me admira é alguns vereadores tentarem inverter valores na tentativa de transferir uma responsabilidade para o executivo, principalmente no que diz respeito a uma mobilização popular pacífica, de direito do cidadão”.

Quanto aos cargos:

“Importante ressaltar que os secretários têm dedicação exclusiva e integral, os diretores que possuem dedicação 24 horas, sábado, domingo, feriados, ambos precisam ser capacitados e ter conhecimento da pasta para exercer sua função. Assim sendo posso afirmar que nossos secretários e diretores são pessoas preparadas e bem sucedidas em sua vida particular e que estão dando uma contribuição à administração.

Nenhum gestor consegue administrar sozinho, sem secretários e diretores de confiança, como o próprio nome diz são pessoas que exercem cargos de confiança, lembrando ainda que metade dos diretores é de funcionários de carreira da prefeitura, são profissionais que exercem a função de diretor mas já tinham seus salários como funcionários efetivos, e que acumularam mais responsabilidades ao assumirem as suas respectivos funções”.

O chefe do executivo, mais à frente, acrescentou:

“Os valores líquidos são bem abaixo dos divulgados erroneamente por alguns órgãos da Imprensa desinformados e que sete secretários para o maior município da região não pode de forma alguma ser considerado excesso, pelo contrário, a atual gestão vem se mostrando exemplo de condução do dinheiro publico com economia de gastos e aplicação correta dos recursos disponíveis.

A exemplo da forma maldosa e destorcida de como vem sendo divulgado o salário dos servidores de confiança, cito o chefe de gabinete, que recebe um salário líquido, que é o que realmente cai em sua conta de R$ 4 mil ( quatro mil reais).

Gostaria de dizer a população que o compromisso do nosso grupo, na atual gestão é de servir da melhor forma possível a população de Santo Antônio da Platina.Esse é o nosso único objetivo.”