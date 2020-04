Prefeito Zezão assinou novo decreto sobre comércio

As lojas funcionarão de segunda a sexta-feira

Um novo decreto foi assinado nesta quinta-feira, dia nove, pelo prefeito Professor Zezão, após ouvir todas as vertentes de opiniões nos últimos dias, em Santo Antônio da Platina.Em praticamente todas as reuniões, houve a presença do promotor de Justiça, Bruno Figueiredo Cachoeira Dantas.

As regras, juntamente com as já conhecidas, valerão a partir da próxima segunda-feira, dia 13.

Segundo a reportagem do npdiario apurou, entre as medidas para ampliar os limites da flexibilização do comércio, as principais são estas alinhadas abaixo e que serão fiscalizadas entre segunda a sexta-feira, sendo que aos sábado as empresas não abrirão.

Atendimento com apenas uma porta aberta.

Restrito a duas pessoas no caixa das lojas, os guichês de recebimento têm que manter o chamado distanciamento dos fregueses e as filas que se formarem nas calçadas e ruas serão de responsabilidade dos comerciantes.

Os locais de atendimento não poderão ter menos do que oito metros quadrados.

Álcool gel e máscaras obrigatórias para funcionários e chefes dentro dos estabelecimentos.

O chefe do executivo procurou atender as reclamações procedentes dos comerciantes (pequenos, médios e grandes) e as exigências em especial da epidemiologia e todos os profissionais da secretaria de saúde local.

Todas as decisões se basearam em normativas do Ministério da Saúde.