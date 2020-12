Valorização do funcionalismo e aquecimento da economia local

A Prefeitura de Ibaiti disponibilizou, nesta quinta-feira, dia 10, a 2ª parcela do 13º salário ao funcionalismo público municipal da ativa, aposentados e pensionistas. A primeira parcela do benefício já havia sido antecipada no mês de junho. Em Ibaiti, a antecipação é possível porque as contas do Município estão equilibradas, mesmo com todas as medidas que estão sendo tomadas para o enfrentamento da pandemia.

De acordo com prefeito Antonely Carvalho, com a 2ª parcela do 13º salário entra em circulação no Município cerca de R$ 1.6 milhão de reais pela Prefeitura mais R$ 280 mil pelo IbaitiPrevi, que ajudarão a aquecer as vendas do comércio e o rendimento dos prestadores de serviços no mês do Natal. Somando-se com a folha de pagamento que ocorrerá no dia 30 de dezembro que injetará mais R$ 3 milhões de reais, a Prefeitura estará injetando em torno de R$ 4.8 milhões no mês de dezembro.

Durante os quatro anos consecutivos da administração, o prefeito Dr. Antonely Carvalho vem honrando seu compromisso e pagando os servidores ativos, aposentados e pensionistas em dia, inclusive com adiantamento da primeira parcela do 13ª salário sempre no mês de junho ou julho.

O pagamento salarial em dia é uma das ações de valorização do funcionalismo municipal na atual gestão e demonstra a seriedade em conduzir o dinheiro público e o comprometimento com o funcionalismo e os servidores públicos.

Para o prefeito, o pagamento dos salários em dia é uma forma de valorizar a dedicação dos servidores. “Efetuamos todos os pagamentos em dia e em alguns meses até de forma antecipada. Isto beneficia os servidores públicos, ajuda o comércio da nossa cidade e aquece nossa economia”, disse Dr. Antonely.