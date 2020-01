Pro Tork anuncia renovação de patrocínio do Ibitipoca Off Road

Tradicional enduro de regularidade do Brasil

A Pro Tork iniciou a temporada 2020 repleta de investimentos no motociclismo, com Lincoln Berrocal sendo o único brasileiro entre as motos do Rally Dakar, anúncio de patrocínio do Sertões, além da equipe oficial KTM para o Motocross e Enduro FIM no país. E a maior fabricante de motopeças da América Latina não para, a última novidade é a renovação da parceria com o Ibitipoca Off Road.

Considerado um dos mais tradicionais enduros de regularidade do Brasil, o evento comemora 31 anos e recebe o nome de Edição Dourada. Segundo os coordenadores, Manoel e Thiago Resende, a expectativa é que mais de 700 pilotos participem do desafio para motos e carros, entre os dias 1º e 2 de agosto, com largada e chegada na cidade de Juiz de Fora (MG).

Thiago celebra a parceria com a empresa paranaense que também é líder mundial na produção de capacetes. “No ano passado, acertamos a parceria a um mês da largada. Mesmo assim, a experiência foi ótima. Este ano, com antecedência e em função do sucesso de 2019, renovamos e ampliamos o acordo. A expectativa é de um Ibitipoca ainda melhor”, afirma.

Não poderíamos ficar de fora desta edição, além do patrocínio, nosso piloto Emerson Bombadinho Loth também estará acelerando em busca do bicampeonato na categoria Master”

O diretor-presidente do Grupo Pro Tork, Marlon Bonilha, se mostra animado.“Firmamos o apoio ao Ibitipoca em 2019 e o retorno foi excelente, logo, não poderíamos ficar de fora desta edição. Além do patrocínio, nosso piloto Emerson Bombadinho Loth também estará acelerando em busca do bicampeonato na categoria Master”, ressalta.

A marca está preparando uma série de ações e os competidores já desfrutam da parceria. Aqueles que confirmaram a inscrição até o dia 24 de dezembro serão presenteados com uma camisa de trilha, disponibilizada pela Pro Tork especialmente aos participantes do IOR. A Edição Dourada contabiliza 470 pré-inscrições e elas seguem abertas pelo site www.ibitipocaoffroad.com.br

Sobre a Pro Tork: A Pro Tork é a maior fábrica de peças e acessórios para motocicletas da América Latina e também a líder mundial em capacetes, tendo em seu catálogo mais de 40.000 itens de fabricação própria no Brasil. Localizada na cidade de Siqueira Campos, ao norte do estado do Paraná, a empresa negocia com mais de 60 países. Sua história teve início em 1987 com a fabricação de escapamentos de forma artesanal.