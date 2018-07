Pro Tork expõe seus produtos em feira de Belo Horizonte

Neste final de semana

O 29º Encontro Motomagazine reunirá grandes empresas do setor duas rodas, nesta sexta e sábado, dias 27 e 28 , no DayRell Hotel e Centro de Convenções, na cidade de Belo Horizonte (MG). A Pro Tork, maior fábrica de motopeças da América Latina e líder mundial na produção de capacetes, é uma das confirmadas.

Para o diretor-presidente da marca, Marlon Bonilha, a feira é uma boa oportunidade de fechar novas parcerias, além de estreitar o relacionamento com os clientes locais. “Estamos animados com a possibilidade de expormos nosso catálogo, itens com a melhor relação custo/benefício do mercado”, afirma.

Quem tiver interesse em participar do evento, deve fazer o credenciamento através do link: www.luanda.com.br/encontro-motomagazine2. Na sexta-feira, a programação tem início à tarde e segue até às 21h, já no sábado, vai das 10h às 20h.

Serviço:

O que: 29º Encontro Motomagazine

Onde: DayRell Hotel e Centro de Convenções – Belo Horizonte (MG)

Quando: 27 e 28 de julho

Informações: www.luanda.com.br/encontro-motomagazine2

Sobre a Pro Tork: A Pro Tork é a maior fábrica de peças e acessórios para motocicletas da América Latina e também a líder mundial em capacetes, tendo em seu catálogo mais de 30 mil itens de fabricação própria no Brasil. Localizada na cidade de Siqueira Campos, a empresa negocia com mais de 60 países. Sua história teve início em 1987 com a fabricação de escapamentos de forma artesanal.