Pro Tork G8 Evo invade as ruas do Brasil

Alguns dos grandes diferenciais do modelo street são suas linhas aerodinâmicas aliadas ao aerofólio, um desenho perfeito que agrega maior estabilidade durante a pilotagem. Junto a elas se unem ainda o sistema de ventilação, com entradas de ar controláveis na parte da frente e saídas posteriores, promovendo um fluxo mais eficiente.

Vale destacar também o novo forro termoformado em Cacharrel – tecido com toque suave, antibacteriano e antialérgico, além das características já conhecidas nos produtos Pro Tork, como fecho com engate micrométrico – traz mais praticidade para o dia a dia; casco injetado em ABS e viseira transparente em policarbonato de 2 mm de espessura – extremamente resistentes; e a dupla camada de verniz – com brilho e proteção duradouros.

O capacete Pro Tork G8 Evo pode ser encontrado nas melhores lojas, inclusive na internet. Ele está disponível em diversas opções de cores, que vão do tamanho 56 ao 62. Para mais informações sobre este ou outros itens do catálogo, entre em contato com o departamento comercial do Grupo Pro Tork através do telefone 43 3571-8500 ou pelo e-mail [email protected]

>>> Conheça todo o catálogo no site www.protork.com