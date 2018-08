Pro Tork patrocina Mercado Livre Experience 2018

Um dos maiores eventos de comércio eletrônico do Brasil

A Pro Tork patrocina pelo terceiro ano consecutivo o Mercado Livre Experience (foto do ano passado), um dos maiores eventos de comércio eletrônico do Brasil. A expectativa é de reunir mais de 10 mil pessoas para uma experiência de imersão em conteúdo, networking e negócios, neste sábado, dia 1º de setembro, no São Paulo Expo, na cidade de São Paulo (SP).

O diretor-presidente da Pro Tork, Marlon Bonilha (foto abaixo) , explica que as vendas on-line contribuem significativamente com o faturamento da marca, que é líder no mercado de motopeças e na produção de capacetes. “Estamos atentos ao segmento, o utilizamos como estratégia de expansão, atingindo mais pessoas para aumentar os lucros”, explica.

Serão oito salas de conteúdo simultâneos, trazendo temas de inovação, tecnologia e e-commerce. Nomes como Josh Silverman, CEO do Etsy e ex-CEO de empresas como Shake Shack e Skype, integram o time de palestrantes. O espaço tem uma área de 26 mil m², com estandes preparados para gerar negócios tanto para os expositores, como para os visitantes.

Serviço: Mercado Livre Experience 2018

Data: Sábado, dia 1º de setembro

Local: São Paulo Expo – Rodovia dos Imigrantes, s/n – Km 1,5 – Vila Água Funda – São Paulo (SP) Mais informações: www.mercadolivreexperience.com.br

Sobre a Pro Tork: A Pro Tork é a maior fábrica de peças e acessórios para motocicletas da América Latina e também a líder mundial em capacetes, tendo em seu catálogo mais de 30.000 itens de fabricação própria no Brasil. Localizada na cidade de Siqueira Campos, ao norte do estado do Paraná, a empresa negocia com mais de 60 países. Sua história teve início em 1987 com a fabricação de escapamentos de forma artesanal.