Pro Tork reforça apoio aos pilotos do estado do Paraná

E também para a Federação de Motociclismo

A Pro Tork, maior fábrica de motopeças da América Latina e líder mundial na produção de capacetes, anuncia a renovação do patrocínio a FPRM – Federação Paranaense de Motociclismo. Este é o 18° ano consecutivo de parceria, que beneficia não apenas a entidade, mas milhares de pilotos envolvidos nas competições estaduais.

O presidente da FPRM, Gilberto Rosa, explica. “A empresa nos dá todo o suporte para realizarmos as melhores provas e, além disso, oferece a in

scrição subsidiada, na qual quem utiliza equipamento completo da marca, alinha no gate de forma gratuita. Isso é um grande incentivo, principalmente para que os atletas amadores participem”, explica.

Para o diretor-presidente da Pro Tork, Marlon Bonilha, há um verdadeiro compromisso com o desenvolvimento do esporte. “Sabemos que é uma modalidade cara, por isso, ações como essa fazem uma grande diferença para a adesão em eventos. Fazemos questão de apoiar atletas em todas as esferas, não apenas os profissionais”, explica.

Todos os detalhes da parceria e o regulamento completo deste ano serão divulgados durante a tradicional festa em que a Federação Paranaense de Motociclismo premia os vencedores da temporada anterior. Anote na agenda: será em uma sexta-feira, dia 9 de fevereiro, no tradicional Restaurante Madalosso.



Sobre a Pro Tork: É a maior fábrica de peças e acessórios para motocicletas da América Latina e também a líder mundial em capacetes, tendo em seu catálogo mais de 20.000 itens de fabricação própria no Brasil. Localizada na cidade de Siqueira Campos, ao norte do estado do Paraná, a empresa negocia com mais de 50 países. Sua história teve início em 1987 com a fabricação de escapamentos de forma artesanal.