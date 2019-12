Pro Tork reinaugura posto Caetê em Santo Antônio da Platina

Com a bandeira da Petrobras

O Grupo Pro Tork adquiriu o posto de combustíveis Caetê situado na rua Vinte e Quatro de Maio, centro de Santo Antônio da Platina. A bandeira é Petrobras. A reinauguração foi na tarde desta segunda-feira, dia 16. “É um imenso prazer fazer esse novo investimento na cidade que recebeu a Pro Tork de braços abertos e acredita no trabalho e desenvolvimento, fizemos muitos amigos platinenses e temos total compromisso em proporcionar novas oportunidades que gerem economia e satisfação à população platinense”, afirmou o diretor-presidente Marlon Bonilha, que teve compromisso em Curitiba e não pode comparecer.

Representaram Marlon e o próprio grupo os seus pais Neusa e Altair Bonilha, a irmã, Bruna, e o tio, Beto (fotos).

Estiveram presentes o prefeito Professor Zezão, o chefe de gabinete Ditinho Miranda, o diretor de Trânsito, Bruno Chagas, o piloto campeão Fabinho Brito, empresários, colaboradores e amigos.

O chefe do executivo agradeceu o conceituado conglomerado econômico pela confiança no desenvolvimento econômico do município e, mais uma vez, se colocou à disposição.

A Pro Tork já tinha incorporado o Rodoluz, às margens da BR-153 no dia 16 de setembro deste ano, com a bandeira da Shell. Também é dona na cidade do Posto Santa Rita,desde dez de março de 2018.

FOTOS: ROBERTA RODRIGUES/ESPECIAL PARA O NPDIARIO

