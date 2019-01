Processo seletivo de Itaipu tem quase 17 mil candidatos

Consultas já disponíveis

Relação dos candidatos foi divulgada pelo Núcleo de Concursos da Universidade Federal do Paraná (NC-UFPR).O processo seletivo para preenchimento de vagas na margem brasileira de Itaipu Binacional tem 16.987 candidatos com as inscrições homologadas.

Há concorrentes de todos os 26 Estados brasileiros e do Distrito Federal. A relação foi publicada no final da tarde desta segunda-feira (7) pelo Núcleo de Concursos da Universidade Federal do Paraná (NC-UFPR), responsável pelo processo.

As consultas podem ser feitas no site:

http://portal.nc.ufpr.br/documentos/itaipu/2018/homologadas/itaipu2018_homologadas.html

Os candidatos vão concorrer a 23 vagas de níveis universitário (19), técnico (3) e médio (1). Também haverá cadastro de reserva para todos os cargos. Os salários-base variam de R$ 3.190,33 até R$ 8.109,00, com adicional regional de 13% para as vagas de Foz do Iguaçu.

Do total de candidatos, 9.193 são do sexo masculino e 7.794 do sexo feminino. O teste seletivo terá ainda 1.803 candidatos para vagas destinadas a pessoas negras e 140 candidatos para vagas destinadas a pessoas com deficiência (PCD).

O Estado com maior número de candidatos é o Paraná, com 13.179 inscrições, seguido por São Paulo (892) e pelos Estados da Região Sul: Santa Catarina (683) e Rio Grande do Sul (514). O Estado com menor número de candidatos é Roraima (com três).

A vaga mais concorrida é a de profissional de nível suporte (almoxarifado), que exige nível médio. São 4.762 candidatos para esta vaga.

Entre os cargos de nível superior, o mais concorrido é para Engenheiro Civil, com 1.713 candidatos. O cargo menos concorrido é o de Técnico de Hidrologia, com 45 candidatos.

Próxima etapa

A próxima etapa do processo é a publicação do comprovante de ensalamento, prevista para o dia 31 de janeiro, também no site da NC-UFPR. Os candidatos deverão imprimir o comprovante e apresentá-lo ao ingressar na sala de provas. As provas serão no dia 3 de fevereiro, em Foz do Iguaçu e Curitiba. O resultado final do teste seletivo deverá ser divulgado no dia 20 de março.

Demais vagas

Para o nível universitário, também foram abertas vagas para profissionais formados em Ciências Contábeis; Direito; Engenharia Elétrica (duas vagas, sendo uma para turno de revezamento); Engenharia Eletrônica, Elétrica, de Automação ou de Telecomunicações; Secretariado Executivo; Biblioteconomia; Gestão da Informação; Medicina Veterinária; Engenharia Florestal; Zootecnia; Agronomia ou Engenharia Agronômica (foto); Farmácia e Bioquímica ou Biomedicina; Pedagogia; Psicologia; Ciências Biológicas, Biologia, História Natural ou Ciências com habilitação em Biologia; Geografia; e Comunicação Social – Habilitação em Jornalismo (fotojornalismo).

Para o nível técnico, também há vagas para Técnico em Mecânica ou Eletromecânica e Técnico em Agropecuária, Agrícola, Florestal ou Ambiental. A vaga para o cargo de almoxarife é a única de nível médio.

A Itaipu

Com 20 unidades geradoras e 14 mil MW de potência instalada, a Itaipu Binacional é líder mundial na geração de energia limpa e renovável, tendo produzido, desde 1984, mais de 2,6 bilhões de MWh. Em 2016, a usina brasileira e paraguaia retomou o recorde mundial anual de geração de energia, com a marca de 103.098.366 MWh. Em 2017, a hidrelétrica foi responsável pelo abastecimento de 15% de toda a energia consumida pelo Brasil e de 86,4% do Paraguai.