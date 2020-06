Produção estimada de trigo no Norte Pioneiro é de 100 mil toneladas

Cultura nesta safra gira em torno de 32 mil hectares na região

No Norte Pioneiro a área prevista para a cultura do trigo (fotos) nessa safra gira em torno de 32.000 ha, com produtividade estimada inicialmente entre 3.000 a 3.400 kg por hectare.

As lavouras de maneira geral passaram por um período crítico na época da semeadura, porém as chuvas das últimas semanas contribuíram para melhor desenvolvimento das plantações, segundo informou o chefe do Núcleo Regional da Secretaria Estadual de Agricultura e Abastecimento, Fernando Emmanuel Gonçalves Vieira (foto).

O Paraná já semeou cerca de 86 % do 1,090 milhão de hectares da safra de trigo 2020 e esse número deve aumentar bastante durante esta semana, já que as condições climáticas do estado estão bastante favoráveis para as atividades. Até mesmo as regiões mais ao sul do estado já têm condições de avançar na semeadura e apenas localidades pontuais no Norte Pioneiro é que devem carregar alguns problemas após passarem por momentos de seca.

No momento as as lavouras estão 30% médio e 70% em boas condições.

Hoje a saca custa em média R$ 58,00. Em junho de 2019 estava R$ 46,00, “preço relativamente bom”, avalia Fernando. É que os custos de produção têm ficado próximos a R$ 45,00. Ainda assim, é necessário que os triticultores fiquem atentos a possíveis variações nesses valores.

A produção projetada na região é de 100 mil toneladas.

Além disso, o estado teve um reajuste positivo na área de trigo, antes estimada em 1,09 milhão de hectares, o que leva a estimativa de produção para 3,7 milhões de toneladas, 72% a mais que a safra 2018/2019. De maneira geral, os cereais de inverno registram um crescimento de área de 9% e uma produção estimada 63% superior à safra 2018/2019.

Mesmo num quadro de dificuldades, o relatório mensal sinaliza uma safra boa no Paraná. A cultura do trigo registrou reajuste de área em alguns pontos do Estado, somando 40 mil hectares ao valor estimado no relatório do mês passado.