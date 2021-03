Lígia Medeiros mora em sua fazenda em Santo Antônio da Platina

Lígia Medeiros (fotos) é uma liderança respeitada em todo Norte Pioneiro. Ela, que reside em Santo Antônio da Platina, onde tem propriedade, concedeu entrevista ao programa “Mercado e Companhia” na segunda-feira, dia oito.

Ao vivo, com notícias sobre o mercado agropecuário e entrevistas com especialistas nos vários segmentos do setor no Canal Rural, a jornalista Pryscilla Paiva conversou com a platinense sobre o projeto “Vizinhança Solidária” de proteção instalado no campo do município.

A participação dela começa em torno de 43 minutos do programa. Confira abaixo.