Produtores rurais de Abatiá denunciam descaso de prefeitura

Há mais de dois anos reivindicam arrumação de estrada

Dois anos. Esse é o tempo que produtores rurais de uma propriedade agrícola situada próximo do KM 65 da PR- 436, entre os municípios de Ribeirão do Pinhal e Abatiá, estão reivindicando para que a prefeitura de Abatiá conserte a via que dá acesso à rodovia.

Inclusive, por diversas vezes, os produtores já se prontificaram a fazer uma parceria fornecendo eles próprios as pedras e o corte para serem colocadas na estrada, restando ao executivo somente a mão de obra, mas nem assim tiveram sucesso.

“Faz dois anos que reivindicamos a arrumação dessa estrada junto a prefeitura. Nesse tempo todo, somos nós, produtores rurais, que temos mantido a estrada, pagando do próprio bolso as pedras e a mão de obra para jogarem e assentarem as pedras. O problema é que agora é preciso refazer as estrada e prefeitura sempre fala que não tem máquina, que as máquinas estão quebradas. É uma dificuldade e prejuízo para nós”, diz Lucilena Benites (foto), proprietária de uma granja na região.

“Quando chove então, a estrada fica pura lama, dificultando o trânsito”, afirma a produtora, que é casada, tem um filho e comercializa ovos há mais de dez anos no local.

A mulher diz que, para facilitar a arrumação da estrada, já propuseram à prefeitura uma parceria: os produtores pagam e cortam as pedras, restando a prefeitura somente o transporte e a colocação, mas nem assim obtiveram sucesso. “Entendemos as dificuldades e, por isso, propomos a parceria. Mas, nem assim ouve cooperação. Fica um jogo de empurra”, acusa.

As dificuldades impostas pela prefeitura, segundo a produtora de 40 anos, transgridem a legislação municipal. Segundo o parágrafo I, do Título IV, da sessão III da Lei orgânica do município (resolução 001/2004) que, entre outros, trata da política agrícola e fundiária, é dever da prefeitura “garantir o escoamento da produção, sobretudo o abastecimento alimentar’, situação que não é cumprida pela prefeitura. É muito triste, porque nós precisamos escoar a produção e a falta de uma estrada decente encarece o nosso trabalho. Pedimos socorro”, aponta.

Além dela, vários outros necessitam da estrada vários outros produtores rurais de hortifrútis, leiteiros e pecuários.O prefeito Nelson Garcia Junior não foi localizado para comentar o assunto.