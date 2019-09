Programa fortalece competitividade na agricultura familiar

Em Ribeirão do Pinhal

Membros da Associação da Agricultura Familiar de Ribeirão do Pinhal participaram de recente reunião na sede da Emater sobre o Programa Estadual de Apoio ao Cooperativismo da Agricultura Familiar, em Ribeirão do Pinhal.

No encontro, foi apresentado aos produtores o programa que tem o objetivo proporcionar alternativas que ampliem a competitividade, acesso a mercados, melhoria da renda e aplicação de boas práticas ambientais e sociais. Dessa forma, agregando valor aos produtos agropecuários por meio de apoio para beneficiamento e comercialização dos produtos.

O edital do programa divulgado pela Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento (Seab), com inscrições até 18 de setembro, visa selecionar e classificar Projetos de Negócios apresentados por associações de agricultura familiar para financiar obras, aquisição de máquinas, equipamentos e móveis, contratação de assistência técnica, contratação de profissionais da engenharia civil ou arquitetura, equipamentos de informática, veículos, matéria-prima e serviços de divulgação. Cada projeto pode receber entre R$ 50 mil até R$ 420 mil.

Segundo o secretário Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, Alcídio Balduíno de Souza Junior (o Tuco), nessa reunião os integrantes da entidade decidiram parâmetros do projeto que vão apresentar. “Os associados vão apresentar um projeto de R$ 150 mil para aquisição de um veículo de transporte das mercadorias produzidas por eles e materiais de informática e escritório para as atividades burocráticas da associação, na sala cedida pela Emater”, explica Tuco.

O chefe de gabinete, Eneucino Iel, reforçou a importância de valorizar o setor: “A agricultura familiar é muito importante para economia do nosso município. “A gestão tem se empenhado em melhorar as condições de nossos produtores, como buscar máquinas para recuperação das estradas, conquista de implementos para melhorar as condições de trabalho e esse programa também vai ajudar bastante”, afirmou Iel.