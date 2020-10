Quinta da Carne traz muitas ofertas no Molinis

Alta qualidade, higiene, variedade e preço incomparável

Nesta Quinta da Carne a rede de supermercado Molinis está repleta de promoções no setor do açougue. Com produtos em até R$12,50 (quilograma), os alimentos da empresa estão cada vez mais acessíveis.

Aproveite essas promoções nos Molinis Center e Max em Santo Antônio da Platina, e também em Cornélio Procópio, Jacarezinho e Bandeirantes.

Ofertas válidas para todo o dia 8 ou até que o estoque acabe.