Divulgação das 500 Maiores do Sul da Revista Amanhã é considerada radiografia empresarial da região

A Copel permanece como a maior empresa do Paraná, em levantamento das 100 maiores do Estado, realizado pela Revista Amanhã e pela consultoria internacional PricewaterhouseCoopers (PwC). Na região Sul, entre as 500 Maiores, a companhia ficou em 3º lugar, atrás apenas das multinacionais BRF (2º) e Bunge (1º). O ranking foi divulgado nesta terça (08), em evento online promovido pela instituição.

“Essa conquista ratifica o trabalho que estamos desenvolvendo para que a Copel seja uma empresa cada vez mais eficiente, prestando serviço de qualidade e gerando valor ao Estado do Paraná”, ressalta o presidente da companhia, Daniel Slaviero. “Nosso desempenho ganha maior destaque por sermos uma empresa pública em um ranking formado em grande parte por empresas do setor privado.”

O levantamento foi realizado com base nas informações públicas das empresas extraídas de diversas fontes, como balanço financeiro, relatórios contábeis e sites institucionais. São avaliados critérios como porte, eficiência e a capacidade de transformar receita em lucro.

Fotos: Agência de Atendimento da Copel em Santo Antônio da Platina

O ranking é elaborado a partir de um indicador exclusivo criado pela PwC e a Revista Amanhã, chamado Valor Ponderado de Grandeza (VPG), que considera a média ponderada de patrimônio líquido, receita líquida e lucro das empresas. Em 2020, o VPG da Copel aumentou 8,5% em comparação com o ano anterior.

A divulgação das 500 Maiores do Sul da Revista Amanhã é considerada uma radiografia empresarial da região Sul do País. Para chegar ao ranking final, a instituição avalia as demonstrações financeiras de mais de 2 mil empresas.

CERIMÔNIA DE PREMIAÇÃO – Em sua 30ª edição, o prêmio da Revista Amanhã reconhece as empresas que mais crescem, desenvolvem e inovam nos estados do Sul. A premiação ocorrerá em 16 de dezembro, às 19 horas, em formato online.