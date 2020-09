Ratinho e Romanelli reúnem lideranças do Norte Pioneiro amanhã

Para debate sobre pedágio nas BR-369 e 153 envolvendo dioceses, universidades e políticos

Exclusivo: O governador Carlos Massa Ratinho Junior participará às 14 horas desta quinta-feira, dia três, de uma vídeo-conferência com lideranças religiosas e políticas do Norte Pioneiro. Foi o Primeiro-secretário da Assembleia Legislativa, deputado Luiz Cláudio Romanelli (foto com o governador) quem solicitou e agendou o evento visando debater e sugerir medidas sobre o pedágio no Paraná. Os contratos de concessão terminarão em novembro de 2021 e a discussão bilionária terá importante avanço neste encontro.

A iniciativa se ampliou por meio do CODEP (Conselho de Desenvolvimento Econômico Procopense).

O governo federal prevê investimentos de R$ 100 bilhões como leilão do novo Anel de Integração rodoviário com 4,1 mil quilômetros.

Estão envolvidas as dioceses procopense, por meio do bispo Dom Manoel João Francisco. e de Jacarezinho, Dom Antônio Braz Benevente, Conselho de Pastores, deputado estadual Evandro Araújo, sindicatos rurais,de contabilistas etc, Rotary Club, Universidade Tecnológica do Paraná, associações comerciais , Câmara da Mulher Enpreendedora e Gestoras de Negócios, entre outras.

Professores da UENP(Universidade Estadual do Norte do Paraná) , como Luis Eduardo Araújo, realizaram um estudo sobre o assunto, que será apresentado ao governador.

Em fevereiro, ocorreram as primeiras reuniões na Sala do Tribunal Eclesiástico na sede da Diocese jacarezinhense com os colegas procopenses numa união da mesorregião do Norte Pioneiro em prol de benefícios sociais e econômicos para a população regional. A informação foi passada por Jefoni Nogari, do Conselho Diocesano de Leigos, advogado que reside em Santo Antônio da Platina.

Romanelli trava combate contra corrupção nas praças da pedágio paranaenses desde a década de 90 e é o principal líder político do tema, fundamental para a economia estasdual. Ele disse ao npdiario na manhã desta terça-feira, dia primeiro, que “não serão permitidas mais trapaças” de empresários desonestos.