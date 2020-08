Rede Cidade Digital realiza evento online para prefeituras do NP

Encontro virtual traz soluções de mercado, políticas públicas e compartilha as tecnologias implantadas nas cidades no enfrentamento da crise

As tecnologias utilizadas pelas Prefeituras no Norte do Estado para atender a população durante a pandemia serão apresentadas no Webinar que será promovido pela Rede Cidade Digital (RCD) nesta terça-feira (25). As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo https://www.sympla.com.br/rcd.

O evento online, apresentado pela jornalista e diretora da S.Clara Comunicação, Valdireni Alves, vai reunir prefeitos e gestores para contar como os municípios têm criado alternativas para minimizar os efeitos da covid-19 através das Tecnologias da Informação e Comunicação. Entre os convidados confirmados estão o prefeito de Ribeirão do Pinhal, Wagner Martins, o chefe de Informática de Ribeirão Claro, Luiz Henrique Amadeu, e a secretária Municipal Desenvolvimento Econômico de Cambé, Lourdes Maçolla.

“A pandemia está mudando a forma de nos relacionarmos, fazendo com que a busca pela inovação seja mais acelerada. O encontro é uma forma de levarmos também para o ambiente virtual informações e conhecimentos que possam contribuir com a implantação de novos projetos nos municípios”, ressalta o diretor da RCD, José Marinho.

Desde 2013 a RCD promove, em conjunto com Prefeituras e Associações de Municípios do país, fóruns regionais e congressos de cidades digitais para a gestão pública, em especial para fomentar a modernização dos pequenos e médios municípios. A programação também contempla políticas públicas e soluções de mercado.

O Webinar das Cidades Digitais do Norte do Paraná tem a parceria da S. Clara Comunicação, Sigma Telecom e Grupo Rei.

Serviço:

Webinar das Cidades Digitais do Norte do Paraná

25/08, às 10 horas

Inscrições gratuitas para servidores públicos, entidades e universidades pelo https://www.sympla.com.br/rcd

Informações pelo WhatsApp (41)3015-6812 ou pelo contato@redecidadedigital.com.br