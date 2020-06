Molinis abre hoje das 9 horas até meio-dia

Horário foi definido em recente decreto desta semana

Neste sábado, dia 13, mesmo com o Feriado municipal de Santo Antônio da Platina, as lojas da rede funcionarão, apesar de uma alteração nos horários.

Decreto 236/20 desta quarta-feira, dia dez, estabeleceu alguns itens omissos, cuja interpretação era dúbia, segundo explicou o prefeito Professor Zezão na noite desta sexta-feira, dia 12.

Assim, os supermercados Molini’s Max e Molini’s Center estarão de portas abertas das nove às 12 horas.

Domingos e feriados sempre serão esses horários até o fim da pandemia com a esperada flexibilização e posterior normalização do comércio. Dias de semana, as lojas continuam abrindo das dez às 16 horas.