Restante do 13º injeta R$ 1,3 milhão no comércio platinense

Recesso inicia 23 de dezembro e termina 13 de janeiro de 2020

No dia dez de julho, foi quitada a antecipação da primeira parcela do Décimo Terceiro salário dos servidores municipais, além do terço de férias.Por lei, essa parcela deveria ser paga até dia 30 de novembro, porém o Prefeito Professor Zezão continuou fazendo os pagamentos antecipados como nos anos anteriores de sua gestão. Neste domingo, dia oito, anunciou o pagamento da outra metade do 13º, que chega a R$ 1.360.000,00, que será disponibilizado no próximo dia 16(segunda-feira).

Esse dinheiro será injetado em sua maior parte na economia local ampliando a movimentação no comércio.

Os professores municipais também receberão pelo Fundeb( Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação), repasse advindo do governo central.

Segundo Celso Oliveira, secretário municipal da Fazenda, são 1.200 funcionários na prefeitura. O orçamento para 2020 é de R$ 160 milhões.

O chefe de gabinete, Ditinho Miranda, confirmou que o recesso iniciará dia 23 deste mês e os servidores retornarão ao trabalho no dia 13 de janeiro de 2020.