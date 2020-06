Rodovias entre Wenceslau Braz e Santana do Itararé recebem melhorias

Em andamento os serviços que corrigem problemas no pavimento

A PR-151 e a PR-422, no trecho entre os municípios de Wenceslau Braz e Santana do Itararé estão recebendo melhorias no pavimento. O trecho, de mais de 33 quilômetros, está incluído no lote 03 do programa Conservação de Pavimentos (COP) do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR).

Estão em andamento os serviços de remendos, que corrigem problemas no pavimento, como buracos e trincas; reperfilagem com Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) nos locais com irregularidades maiores, garantindo uma pista mais plana e confortável; e o micro-revestimento, uma camada de material que ajuda a selar e preservar o pavimento, após a realização dos outros serviços.

O programa prevê, ainda, a colocação de drenos nos pontos em que águas subterrâneas poderiam danificar a rodovia, o desconfiamento lateral para ajudar a escoar água das pistas e, por último, a sinalização horizontal das vias.

“A comunidade local, principalmente os agricultores familiares da região solicitaram, e, agora, com a casa em ordem, estamos atendendo”, explica o secretário de Infraestrutura e Logística do Paraná, Sandro Alex.

“As melhorias nos trechos entre Wenceslau Braz e Santana do Itararé, que já estão beneficiando mais de 24 mil habitantes, são apenas o começo do que estamos preparando para a região, com serviços de conservação já planejados para outras rodovias e, em breve, uma grande obra para a população de Wenceslau Braz e todos os condutores que trafegam pela cidade”, afirmou Alex.

O diretor-geral do DER/PR, Fernando Furiatti, explicou que, em maio, foram iniciados os serviços com um tapa-buracos emergencial ao longo do trecho, uma medida emergencial de segurança.

“Na sequência já começamos os serviços de manutenção em andamento, que devem se prolongar por seis meses, resultando em um pavimento com boas condições de trafegabilidade, seguro e confortável para os usuários”, disse ele. “Estamos prevendo investir valores na ordem de R$ 7 milhões no trecho”, informou.

PROGRAMA – Os dois trechos estão dentro do lote 03 do programa COP. Este lote prevê a realização de serviços de melhorias em 431,58 quilômetros de estradas, principalmente dos Campos Gerais, um investimento de R$ 34,9 milhões. O contrato deste lote do programa tem validade até o primeiro semestre de 2022.