Rolo compactador auxilia manutenção das estradas rurais em Tomazina

Administração também prioriza desenvolvimento da zona rural

A cidade de Tomazina recebeu nesta segunda-feira (13) um rolo compactador no valor de R$ 300 mil. O equipamento foi adquirido por meio de emenda parlamentar do ex-deputado federal João Arruda. O rolo será usado na manutenção de estradas rurais.

“É fundamental essa máquina para que nossas estradas estejam sempre bem cuidadas para facilitar o escoamento da produção. Nossa gestão tem uma preocupação enorme com os pequenos produtores e queremos desenvolver ainda mais a área rural”, destacou o prefeito Flávio Zanrosso.

Prova de que a gestão investe na área rural foi a entrega, há duas semanas, de um veículo que dá suporte aos agricultores tomazinenses nos programas de calcário, fruticultura, cafeicultura, agricultura familiar e demais atividades desenvolvidas pelos trabalhadores do campo. Também serve para acompanhar a situação das estradas rurais do município, que serão mantidas com o uso do rolo compactador.

Participaram da entrega o vice-prefeito Rochinha; os vereadores Wesley, Mané, Derli, Marquinho, Edilson, Marildo, Cezar e Rodrigo; o secretário de Obras, Delcino e o pastor Sebastião, da Igreja Metodista.