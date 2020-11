Roma cobra duplicação da PR-092 e vice-governador diz que pedágio será barato

Desenvolvimento da região depende das boas condições da rodovia

O deputado Luiz Cláudio Romanelli (PSB) apresentou nesta quarta-feira, 25, requerimento e cobra maiores investimentos na rodovia PR-092 com a duplicação do trecho urbano de Siqueira Campos e implantação da terceira faixa ao longo da rodovia, entre Jaguariaíva e Santo Antônio da Platina. O requerimento foi aprovado pelos deputados.

“Motoristas e lideranças dos municípios cortados pela PR-092 pedem uma solução urgente para a rodovia. O desenvolvimento da região depende das boas condições da rodovia, além de garantir maior segurança aos motoristas que trafegam entre Santo Antônio da Platina e Jaguariaíva”, justifica o Primeiro-secretário da Assembleia Legislativa.

No requerimento, pede informações referentes à fase em que se encontram os projetos para implantação das terceiras faixas na PR-092, do entroncamento com a BR-153 em Santo Antônio da Platina até o Jaguariaíva.

O deputado questiona ainda sobre a previsão de conclusão das obras e o valor orçado e estimado para a contratação da empresa responsável pela manutenção da rodovia.

O requerimento será encaminhado pela Assembleia Legislativa do Paraná ao secretário de Estado de Infraestrutura e Logística, Sandro Alex e ao diretor-geral do DER/PR (Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná), Fernando Furiatti Saboia.

O governador Carlos Massa Ratinho Junior viajou aos Estados Unidos no início de março do ano passado. No dia sete, o vice Darci Piana, como chefe do executivo estadual interino, recebeu o npdiario para uma entrevista exclusiva na qual comentou sobre assuntos do Norte Pioneiro, do estado e do país. Foi no gabinete do chefe do executivo estadual no terceiro andar do Palácio Iguaçu, em Curitiba.

Em relação ao Norte Pioneiro, lembrou que a duplicação da PR-092 (entre Jaguariaíva e Santo Antônio da Platina) vai mesmo ser concretizada, entretanto, assentiu que o Estado não tem dinheiro suficiente para a manutenção e o pedágio poderá ser a alternativa, “mas com tarifa bem mais barata do que se cobra hoje, vamos ter pelo menos 50% menor”.

Veja a entrevista aqui neste link: https://npdiario.com/economia/duplicacao-da-pr-092-tera-pedagio-barato-diz-governador/