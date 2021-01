No ano passado foram formalizados R$ 180 milhões em operações de microcrédito e da linha Fomento Recupera, recursos importantes que ajudaram o Paraná a manter a atividade econômica em muitas cidades, neste período crítico. “Os agentes de crédito que atuam nas prefeituras, junto às agências do trabalhador e nas salas do empreendedor, entre outros, atendem os empreendedores e fazem com que o recurso chegue às pequenas empresas”, explica Romanelli.

Contratos— Para esse ano, a meta da Fomento Paraná é firmar parceria com 300 municípios, capacitando os agentes de crédito e garantindo ainda mais eficiência na formalização dos contratos de operação de crédito. Atualmente, a parceria se estende a 220 municípios, que juntos liberaram no ano passado, em média, entre R$ 50 milhões a R$ 60 milhões.