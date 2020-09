Roma faz alerta e pede mobilização contra fraudes no pedágio (vídeo)

Vídeo explica didaticamente processo de corrupção entre Lerner e empresas

Em novembro do ano que vem terminará o atual contrato de concessão do pedágio no Paraná. O Primeiro-secretário da Assembleia Legislativa do Paraná, Luiz Cláudio Romanelli (foto e vídeo) fez um relato contextualizado desde que o então governador Jaime Lerner entregou as rodovias para um grupo de empreiteiras.

Agora, o parlamentar adverte para outra manobra que pode manter tarifas de alto preço.

Usa as expressões como “lorota” e “trapaça”.