Confirmados mais R$ 52,8 milhões em obras de investimento

O Primeiro secretário da Assembleia Legislativa, Luiz Cláudio Romanelli (PSB) confirmou nesta terça-feira, 5, a autorização das obras na rodovia PR-092, a principal via estadual do Norte Pioneiro, e na PR-151.

Serão investidos R$ 52,8 milhões para melhorias no trecho urbano de Siqueira Campos, que será duplicado, e em Wenceslau Braz, no Contorno Sul, garantindo segurança e facilitando o acesso à PR-422, que dá acesso a Tomazina.

Também serão feitas correções de pontos críticos da PR-151 entre Ribeirão Claro e Carlópolis. “São obras importantes, algumas já licitadas e outras já contratadas, que vão ser iniciadas ainda no começo deste ano, atendendo a reivindicação de prefeitos e lideranças do Norte Pioneiro”, assinalou o parlamentar.

No estado, o DER (Departamento de Estradas de Rodagem) está investindo mais de R$ 400 milhões em obras de infraestrutura rodoviária.

Os recursos são do financiamento do BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento) e as obras integram o Programa Estratégico de Infraestrutura e Logística de Transportes do Paraná.

Norte Pioneiro — Em Wenceslau Braz, as obras contemplam melhorias no Contorno Sul, no trevo de acesso a Tomazina. O contrato já foi assinado com o DER e a obra terá início ainda no primeiro trimestre de 2021.

Ao todo, serão pavimentados cerca de três quilômetros , ligando a PR-092 à PR-422. “A região será contemplada com a implantação de uma pista simples com acostamentos, além de duas interseções em nível nas extremidades do trecho, um investimento de pouco mais de R$ 9 milhões. A obra deve começar nos próximos meses”, informa o deputado.

Romanelli confirma ainda que a duplicação da PR-092, entre os quilômetros 279 e 283, no perímetro urbano de Siqueira Campos.

O trecho receberá investimentos de R$ 39,7 milhões para a implementação de vias marginais e interseções para acesso às PRs-424 e 272 e ao bairro Saltinho.

Angra Doce – O contrato com a vencedora da licitação deve ser assinado no mês de fevereiro. A obra é uma reivindicação histórica de lideranças do Norte Pioneiro, que buscam em conjunto com os municípios da região, uma solução definitiva para evitar os inúmeros acidentes que ocorrem na rodovia, por conta das péssimas condições da pista.

É uma importante obra para incentivar ainda mais o turismo no Norte Pioneiro, a Angra Doce é hoje um dos principais roteiros turísticos do Paraná e atrai milhares de turistas anualmente ”

Entre Ribeirão Claro e Carlópolis, na PR-151, será feita a geometria da curva no Km 24, além de melhorias na interseção de acesso ao distrito da Cachoeira do Espírito Santo. “É uma importante obra para incentivar ainda mais o turismo no Norte Pioneiro. A Angra Doce é hoje um dos principais roteiros turísticos do Paraná e atrai milhares de turistas anualmente”, justificou o parlamentar.

O valor estimado da obra é de R$ 4,1 milhões e o contrato deve ser assinado em fevereiro. Turistas do sul de São Paulo e de várias partes do Brasil utilizam a rodovia para acessar os pontos turísticos da região conhecida como Angra Doce. O Edital de Licitação já foi publicado no Diário Oficial do Estado, conforme informa o deputado.