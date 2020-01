Romanelli defende duplicação das rodovias pedagiadas (vídeo)

É crítico das concessionárias por descumprimento de contratos

O deputado Luiz Cláudio Romanelli (PSB) disse nesta quinta-feira, dia nove, que a suspensão da Rodonorte, Ecocataratas e Ecovia de participar das licitações de pedágios é mais uma pressão para que as empresas cumpram com a execução das obras previstas no contrato original das concessões.

Ele citou o término da duplicação da Rodovia do Café, no Norte do Estado, e da duplicação da BR-277, no trecho entre Cascavel e Foz do Iguaçu, no Oeste do Paraná. Assista abaixo a entrevista a repórter Sara Erthal, do Boletim da Assembleia Legislativa.