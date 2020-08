Romanelli defende mais crédito e auxílio federal no pós-pandemia

“A política econômica do ministro Paulo Guedes não atrai ninguém”

O deputado Luiz Cláudio Romanelli (PSB) disse este sábado, 15, que a extensão das linhas de crédito e do auxílio emergencial devem perdurar, entre outras medidas, ainda em todo ano de 2021.”A questão do crédito é fundamental para poder dar um fôlego nas pessoas. Há que se postergar os pagamentos (de serviços públicos, por exemplo) para de fato, na pós-pandemia que vai ser uma espécie de pós-guerra, conseguirmos retomar a normalidade da economia”, disse o Primeiro-secretário da Assembleia Legislativa em entrevista a Rádio Graúna, de Cornélio Procópio.

“Essas e outras medidas fazem parte dos grandes desafios que teremos pela frente.” afirmou, ao criticar o ministro Paulo Guedes (Economia).

Romanelli afirmou que a solução agora e no pós-pandemia não está na criação de impostos ou no corte de gastos nas áreas sociais e sim em mudar a política econômica do governo federal. “Indiscutivelmente não serão com as políticas ortodoxas defendidas por Guedes que fala muito e entrega pouco. Nós vamos ter que reconstruir o emprego, a atividade econômica, o desenvolvimento e não será com a política econômica de Paulo Guedes”.

Fora Guedes – Romanelli defende a troca no comando do Ministério da Economia. “Ele (Guedes) já está com o pé quase fora do governo, e que o (presidente Jair) Bolsonaro tenha, de fato, bom senso e o coloque para fora de uma vez e coloque um ministro que tenha uma visão de Brasil, que pensa nas pessoas e não exclusivamente no sistema financeiro”, disse.

O crescimento na aprovação do governo Bolsonaro, apontado pela pesquisa Datafolha, para Romanelli é resultado do auxílio emergencial que ajudou os brasileiros a se manterem neste período de crise intensificada pela pandemia. “É a melhor solução que tem, porque a economia não para, não resolve a vida das pessoas, mas ajuda. Temos que cuidar das pessoas que têm direito a renda com estabilidade econômica”.