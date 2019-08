Romanelli destaca plano de obras e equipamentos para cidades

Serão R$ 162 milhões de investimentos

O deputado Luiz Cláudio Romanelli (PSB) acompanhou nesta segunda-feira, 12, a apresentação dos detalhes do Plano Mais Cidades que prevê investimentos que podem chegar a R$ 162 milhões em obras e equipamentos em todos os municípios do Paraná. “São recursos que fazem parte das sobras do orçamento anual da Assembleia Legislativa devolvidos ao Estado e aplicados em obras, compras de equipamentos, entre outros projetos e programas nas cidades paranaenses”, disse Romanelli.

Com os detalhes dos projetos de cada secretaria, os prefeitos poderão listar as obras e equipamentos de interesse de cada município“

Os detalhes do plano foram apresentados pelo governador Ratinho Junior e pelo chefe da Casa Civil, Guto Silva, durante reunião com os deputados no Palácio Iguaçu em Curitiba. Os investimentos em seis grandes áreas (agricultura, desenvolvimento e turismo, segurança pública, desenvolvimento urbano e obras, educação e esporte, e infraestrutura e logística). “Agora, os deputados vão orientar os prefeitos de suas bases à respeito dos projetos dispostos em cada uma dessas áreas e como acessar os investimentos, os prazos, entre outros trâmites”, disse.

Os parlamentares ainda receberam planilhas com os valores dos principais serviços disponibilizados pelo Estado. Cada secretaria encaminhou um contato para centralizar as demandas dos prefeitos e deputados, com intuito de agilizar os convênios com os municípios “Com os detalhes dos projetos de cada secretaria, os prefeitos poderão listar as obras e equipamentos de interesse de cada município”, completa Romanelli sobre o programa que deve ser lançado até 25 de setembro.

Mais Cidades – “Entre 2 e 30 de setembro, os prefeitos poderão encaminhar a Casa Civil, os ofícios com as propostas do município ao plano Paraná Mais Cidades e os deputados ficarão responsáveis pelo acompanhamento de cada projeto nas secretarias”, completa Romanelli.

A iniciativa, desenvolvida pela Casa Civil, busca utilizar de maneira mais distribuída e estratégica os recursos devolvidos pela Assembleia Legislativa neste ano. O legislativo remete ao executivo o que sobra da execução orçamentária anual. A participação dos deputados estaduais na construção do programa permite análise mais adequada das necessidades dos prefeitos para potencializar esses investimentos.

O governador Ratinho Junior destacou que o Paraná Mais Cidades é um compromisso de respeito com as diferenças regionais, atendimento aos municípios e participação coletiva nas políticas públicas. “A ideia do programa é levar recursos para mais perto da população, atender aquilo que realmente interessa. A parceria com os deputados e prefeitos pretende identificar o que é prioritário para beneficiar o maior número de pessoas”, afirmou.