Romanelli e Ricardo Barros discutem novo modelo de pedágio no Paraná

Defendem que os vencedores sejam definidos pelo maior desconto nas tarifas

Os deputados estadual Luiz Cláudio Romanelli (PSB) e federal e líder do Governo na Câmara, Ricardo Barros (PP) se reuniram (foto), nesta segunda-feira (9) para debater o novo modelo de pedágio a ser implantado no Paraná a partir de 2021, quando vencem os contratos das concessionárias que hoje administram 2,5 mil quilômetros do Anel de Integração. “Há uma sintonia entre os deputados federais e estaduais. Defendemos um modelo de pedágio com tarifas baixas e mais obras”, disse Romanelli.

Pelos estudos do governo federal, o novo pedágio do Paraná englobará 3,8 mil quilômetros de estradas federais e estaduais divididas em oito lotes.

O ponto de debate é como será feita a licitação: a primeira opção, proposta pela União, é uma concorrência híbrida, onde ganha a empresa oferece um desconto pré-fixado e um valor em dinheiro.

Já os deputados estaduais e federais defendem que os vencedores sejam definidos pelo maior desconto nas tarifas. “Não há outro caminho.

Nós queremos tarifas baixas e maior volume de obras, independentemente dos trechos relacionados. Não vamos aceitar a cobrança de outorga, para que a falta de transparência e os erros do passado não se repitam”, reforça Romanelli