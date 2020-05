Romanelli viabiliza R$ 800 mil para pavimentação em Santo Antônio

Autorizada concorrência nacional para projeto

O prefeito Professor Zezão, o vice Chico Aramon e o secretário municipal do Planejamento, coronel Airton Diniz (foto abaixo), anunciaram neste domingo, dia três, que Santo Antônio da Platina vai ampliar o recape asfáltico e principalmente pavimentação de ruas no Jardim Vista Alegre, partindo do centro da cidade. A autorização para o início dos procedimentos licitatórios do projeto já foi realizada através do Paraná Cidade.

Quem viabilizou o projeto foi o Primeiro-secretário da Assembleia Legislativa, o deputado Luiz Cláudio Romanelli (foto com o chefe do executivo platinense).

São 700 mil reais a fundo perdido e contrapartida da prefeitura de R$ 86.235,98, chegando assim a R$ 786.235,98.

A área total é de 8.041,70 metros quadrados de pavimentação e 4.159,28 de recape, incluindo os serviços preliminares, terraplenagens, base e sub-base, revestimento, meio-fio e sarjeta,serviços de urbanização,sinalização de trânsito,drenagem, ensaios tecnológicos e placas de comunicação visual.

No lote serão beneficiadas o final da rua Sete de Setembro entre a rua Dona Jovelina Dias França e desta com a Vieira de Leiria e outras vias como a rua Ercília Domingues Neves, Santina Pereira José, Dario Villela Bitencourt, Abílio Rodrigues e Antônio Castro Villas Boas.