Rompimento de adutora prejudica abastecimento em Ibaiti

Normalização foi na tarde deste domingo

O rompimento de uma tubulação de médio porte (adutora) provocado pela realização de serviços de uma empresa particular prejudicou, neste sábado (24), o abastecimento em Ibaiti.

A equipe de manutenção da empresa esteve no local realizando o conserto. O fornecimento de água foi retomado paulatinamente. A normalização total do sistema foi gradativa.

A população deve sempre utilizar água de maneira racional, evitando desperdícios.

Clientes que possuem caixa-d’água domiciliar podem não ser afetados pelo desabastecimento.

De acordo com a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), cada imóvel deve ter caixa-d’água com capacidade para atender as necessidades dos moradores por, no mínimo, 24 horas. O reservatório domiciliar deve armazenar pelo menos 500 litros.

O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115. Ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula.