Rubens cobra de ministro informações sobre prevenção nos Correios

Funcionário testou positivo para o novo coronavírus

O deputado federal Rubens Bueno (Cidadania-PR) enviou ao ministro das Comunicações, Fábio Faria,Requerimento cobrando a verificação junto aos Correios e suas superintendências das condições de trabalho e do fornecimento de equipamentos e insumos para a prevenção do contágio da Covid-19 durante o exercício das atividades dos seus trabalhadores. O pedido foi feito após o parlamentar receber diversas denúncias de trabalhadores dos Correios, de várias partes do país, que alegam falta de condições nos centros de distribuições de correspondências e encomendas.

Um dos casos mais graves e recentes aconteceu em São José dos Pinhais, no Paraná, onde os trabalhadores entraram em greve do último dia 25 após um deles ter testado positivo para o novo coronavírus. Há outros três casos suspeitos, cujos funcionários já apresentam sintomas da doença.

“Esse caso é um exemplo de ato desumano, revelando grave descaso da superintendência regional com seus trabalhadores. Os 33 funcionários do Centro de Distribuição Domiciliar dos Correios do município decretaram greve ambiental devido ao grande risco de contágio na unidade”, relata Rubens Bueno.

De acordo com o Sindicato dos Trabalhadores dos Correios do Paraná (Sintcom-PR), “a direção da Empresa se recusa a afastar todos para quarentena preventiva de 14 dias e a realizar testes em massa nos funcionários da unidade”. A entidade lembra ainda que “é nesse local que as cartas e encomendas são separadas por endereços para entrega diária na casa das pessoas e comércio”.

O deputado informa também ao ministro que, segundo o Sintcom-PR, medidas de precaução, como fornecimento de máscaras individuais para serem trocadas a cada duas horas, distanciamento de um metro entre trabalhadores internos, fornecimento de luvas descartáveis e álcool gel de uso individual para os carteiros não estavam sendo cumpridas.

“A continuidade dos serviços dos Correios durante a pandemia é essencial para a minoração dos danos à população. Neste período de isolamento social, grande parte dos brasileiros vem recorrendo ao comércio eletrônico para suprir as demandas por produtos. Os Correios são uma empresa pública que orgulha os brasileiros. Mas para que ela continue a colaborar com o desenvolvimento econômico e a oferta de serviços aos cidadãos é fundamental cuidar das pessoas que fazem os Correios no seu dia-a-dia, ou seja, seus funcionários”, reforçou Rubens Bueno no pedido ao ministro das Comunicações.