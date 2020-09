Rubens pede a ministro parcelamento do pagamento do Simples Nacional

Poderes Legislativo e Executivo têm trabalhado em parceria para encontrar alternativas de enfrentamento dos problemas

O deputado federal Rubens Bueno (Cidadania-PR) apresentou nesta terça-feira, dia 15, requerimento ao ministro da Economia, Paulo Guedes, solicitando o parcelamento do pagamento do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS). O objetivo é proporcionar a efetiva sobrevivência de milhares de empresas do país, que passam por dificuldades neste momento de pandemia.

Na avaliação do parlamentar, a medida terá repercussão direta na garantia de emprego e renda. “Uma de nossas maiores preocupações tem sido a de fornecer as micro e pequenas empresas as condições mínimas para elas atravessarem esse momento crítica na economia”, afirmou o deputado no documento enviado para o ministro Paulo Guedes.

Rubens Bueno destacou ainda que as medidas elaboradas pelo governo e tratadas no Legislativo tem servido para mitigar esses problemas. “Uma das medidas adotadas foi a de postergar o pagamento do DAS . Tal medida foi fundamental porque atendeu milhões de micro empreendedores no momento mais delicado e incerto da economia. Entretanto, passado alguns meses desse momento, grande parte desses empreendedores está tendo dificuldades de manter os seus negócios e, por conseguinte, cumprir com suas obrigações”, ressaltou o deputado.

Nesse sentido, o parlamentar sugere ao Ministério da Economia que acolha a sugestão, apresentada a ele por Nelson Bizoto, presidente do Sindicato Empresarial do Comércio Varejista de Campo Mourão e Região, no Paraná. “Mas sabemos que o pleito interessa a todos os empreendedores optantes do Simples Nacional no país”, reforçou.

Ao longo dos últimos meses, relembra Rubens Bueno, os Poderes Legislativo e Executivo têm trabalhado em parceria para encontrar alternativas de enfrentamento dos problemas advindos da pandemia do COVID-19. “Essas medidas puderam atenuar as dificuldades enfrentadas por parcela significativa de nossa sociedade. Mas precisamos continuar atentos e contamos com a ajuda e compreensão do governo para atender a parcela das empresas que mais empregam em nosso país”.