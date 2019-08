S. Antônio é oficialmente colocada no Mapa Turístico Brasileiro

Fomenta setor no município

O município de Santo Antônio da Platina foi oficialmente colocado no mapa turístico brasileiro, e recebeu o certificado do Ministério do Turismo, graças aos esforços do prefeito Professor Zezão, através do Departamento Municipal de Indústria, Comércio e Turismo,cujo direitor é Marcão do Café.

A cidade entrou na categorização C, o que permite pleitear um valor maior de verbas junto ao Ministério do Turismo.

A conquista é um instrumento que orienta a atuação do Ministério do Turismo no desenvolvimento das políticas públicas. É o que define o recorte territorial a ser trabalhado prioritariamente pelo Ministério, incluindo ações de infraestrutura turística, qualificação profissional e promoção dos destinos, observando características peculiares de demanda e vocação turística de cada município.

Com o objetivo de apoiar a estruturação do destino, a gestão e a promoção da atividade turística no Brasil, os municípios participantes foram indicados pelos órgãos estaduais de turismo em conjunto com as instâncias de governança regional, a partir de critérios constituídos em conjunto com o Ministério do Turismo.

Atualmente o Norte Pioneiro(mesorregião) tem 16 municípios no Mapa do Turismo e Santo Antônio da Platina recebeu a classificação C. Essa metodologia tem como base quatro variáveis de desempenho econômico: número de empregos, de estabelecimentos formais no setor de hospedagem, estimativas de fluxo de turistas domésticos e internacionais, agrupados em cinco categorias, de A até E. A categorização, como é chamada, atende à necessidade do MTur de aprimorar os critérios para definir políticas públicas para o setor e criar um instrumento capaz de subsidiar, de forma objetiva, a tomada de decisões de acordo com o tamanho da economia do turismo de cada localidade.

Aqui, o documento:

Confira as 16 cidades que receberam o Certificado:

