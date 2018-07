Sai decreto normatizando comércio noturno platinense

Confira as regras definidas após discussões e reuniões

Assinado pelo prefeito Professor Zezão Coelho(PHS) foi publicado nesta sexta-feira, dia 27,o Decreto Municipal 264/2018 no Diário Oficial Eletrônico de Santo Antônio da Platina. A iniciativa regulamenta o comércio noturno local ( Confira no final do texto o link e acesse o conteúdo integral do decreto).

Basicamente, bares e lanchonetes funcionarão até a meia-noite de domingo à quinta e até duas horas da madrugada nas sextas, sábados e vésperas de feriados(com permissão de som ambiente), Tolerância, apenas para a saída de clientes até às três horas.

A música ao vivo, porém, pode ir até meia-noite desde que tenha acústica no local.

Para fins do decreto são caracterizados bares,restaurantes, lanchonetes, trailers ou similares os estabelecimentos nos quais, além da comercialização de produtos e gêneros específicos a esse tipo de atividade, haja a venda de bebidas alcoólicas para consumo imediato no próprio local e, esporadicamente, até três vezes por semana, eventos com música ao vivo.

Aqui, o link do decreto: http://www.controlemunicipal.com.br/site/diario/publicacao.php?id=112292&id_cliente=37