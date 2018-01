Sanepar anuncia investimentos no Norte Pioneiro

Visitará nove municípios em dois dias na região

O presidente da Sanepar, Mounir Chaowiche (fotos) chega ao Norte Pioneiro nesta quinta-feira (25) para inaugurar obras e anunciar novos investimentos para a região. Entre obras recém-concluídas, em andamento e que estão para começar, os recursos ultrapassam os R$ 120 milhões.

A visita começa na quinta, às 9h, em São José da Boa Vista, para inauguração do novo escritório de atendimento ao público e anúncio de implantação do sistema de esgotamento sanitário na cidade. Para as obras de esgoto, serão aplicados cerca de R$ 7 milhões.

Às 11h, em Santana do Itararé, o presidente da Sanepar e o prefeito Joás Michetti anunciam a extensão de mais 4,6 km de rede coletora de esgoto, que vão atender mais 305 famílias da cidade. Essa obra custa R$ 1,1 milhão.

Em Wenceslau Braz, os investimentos chegam a quase R$ 19 milhões com ampliação do sistema de abastecimento e expansão da rede coletora de esgoto. Às 14h, serão inauguradas as obras de reforço do abastecimento.

Às 15h30, em Siqueira Campos, o presidente inaugura a revitalização da estação de tratamento de água e anuncia a ampliação da rede coletora e a obra de um poço de 30 mil litros/hora. Está em andamento na cidade a instalação de um reservatório de 100 mil litros para atender os moradores do Nascente do Sol e de outro reservatório, também de 100 mil litros, no bairro Planalto. Os investimentos na cidade são de mais de R$ 7,2 milhões.

Às 17 horas, na Câmara de Vereadores de Carlópolis, o presidente anuncia a inauguração do Sistema de Abastecimento do Fogaça, dentro do projeto de saneamento rural. Foram implantados 4 km de rede e colocado em operação um poço para abastecer a comunidade. Além disso, será anunciada a extensão de mais 6,5 km de rede coletora para atender 252 famílias.

Na sexta-feira (26), o presidente participa da reunião da Associação dos Municípios do Norte Pioneiro (Amunorpi), a partir das 9h, em Santo Antônio da Platina. Às 11h, ele inaugura a revitalização da sede e implantação da nova central de relacionamento na cidade. Anuncia também obra de implantação de poço e de ampliação de rede coletora de esgoto. Os investimentos na cidade somam R$ 5,6 milhões.

Às 14h, em Jacarezinho, será inaugurada obra de revitalização da estação de tratamento de água, que custou R$ 2,5 milhões. Além disso, será anunciada extensão da rede coletora de esgoto.

Às 16h, em Guapirama, será inaugurado o sistema de esgoto que vai atender inicialmente 867 famílias.

Às 18h, em Ibaiti, será anunciada obra de implantação dos serviços de coleta e tratamento de esgoto na cidade e inaugurado o sistema de abastecimento de água da Vila Planalto, construído em parceria com a prefeitura e que vai atender 94 famílias.

AGENDA:

25 – Quinta-feira

9h – São José da Boa Vista – Rua Antônio Vilela da Silva, 254 – Centro

11h – Santana do Itararé – Praça Frei Matias de Gênova – Centro

14h – Wenceslau Braz – Rua Avelino Vieira, s/n, CRAS – perto da rodoviária

15h30 – Siqueira Campos – Estação de Tratamento de Água – Rua Frei Belino Maria, s/n

17h – Carlópolis – Câmara de Vereadores – Av. Anésio Fernandes Machado, 345

26 Sexta-feira

11h – Santo Antônio da Platina – Rua Marechal Deodoro, 373, fundos

14h – Guapirama – Prolongamento da Rua 24 de Março

16h – Jacarezinho – Estação de Tratamento de Água (saída para Santo Antônio da Platina)

18h – Ibaiti – Fazenda Planalto (próximo ao posto da Sanepar)